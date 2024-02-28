Общество 28 февраля 2024, 17:49 Психолог Ступакова посоветовала не держаться за отношения только ради ребенка

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Встречаются ситуации, когда супруги живут вместе только ради детей. Однако стремление к иллюзии полной семьи принесет только вред. Об этом рассказала медицинский психолог Ирина Ступакова в беседе с Pravda-nn.ru.

По словам эксперта, в такой обстановке у ребенка формируется неправильная проекция близких отношений.

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«Лучше живите отдельно, оставаясь хорошими родителями. Даже в неполной семье вырастают прекрасные люди», — высказалась специалист.

Она напомнила, что настоящую семью определяет не количество людей, а поддержка, любовь и уважение.