28 февраля 2024, 17:49
Психолог Ступакова посоветовала не держаться за отношения только ради ребенка
Встречаются ситуации, когда супруги живут вместе только ради детей. Однако стремление к иллюзии полной семьи принесет только вред. Об этом рассказала медицинский психолог Ирина Ступакова в беседе с Pravda-nn.ru.
По словам эксперта, в такой обстановке у ребенка формируется неправильная проекция близких отношений.
Реклама
«Лучше живите отдельно, оставаясь хорошими родителями. Даже в неполной семье вырастают прекрасные люди», — высказалась специалист.
Она напомнила, что настоящую семью определяет не количество людей, а поддержка, любовь и уважение.
Семья
Психология
Реклама
Реклама