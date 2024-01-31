Общество 31 января 2024, 16:54 Психолог Степанов рассказал, что люди чаще всего задумываются о предназначении в негативных состояниях

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Психолог Михаил Степанов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что чаще всего о поиске себя задумываются люди, которые находятся в негативном состоянии. Человек, у которого все получается, о каких-то поисках даже не думает.

Иногда мотивация и желание чего-то большего может исходить от избытка, когда все цели достигнуты.

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«К поиску себя можно разделить на два типа: мотивация от некой боли внутренней или дискомфорта и мотивация как раз от избытка, от насыщения, от того, что все цели достигнуты», — сказал эксперт.

Степанов добавил, что человек на своем месте даже не вспоминает о предназначении.