Общество 20 ноября 2023, 17:54 Психолог Степаненкова: важно принимать желание партнера иногда тратить время на себя самого

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Педагог-психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова в разговоре с изданием Life сообщила, что желание партнера время от времени тратить время исключительно на себя и свои личные дела считается абсолютно нормальным.

При этом специалист подчеркнула, что такое поведение не должно давать поводов для ревности. Партнер, так же как и вы, имеет право поддерживать отношения и общаться с другими людьми.

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Сохранить здоровые отношения в паре поможет честное и открытое общение, основанное на доверии и взаимном уважении, добавила психолог.