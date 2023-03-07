Общество 07 марта 2023, 13:05 Психолог Стефан Фальк назвал признаки неуверенного в себе человека

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Общение с неуверенным человеком имеет ряд особенностей, лучше сразу распознать такую личность, чтобы не лишиться собственного стержня. Об этом сообщил «Доктор Питер» со ссылкой на психолога Стефана Фалька.

По словам специалиста, неуверенный человек может заставить сомневаться в себе и собеседника. Он делает все, чтобы помешать другому развиваться, а также стремится сбить чужой настрой.

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Таких людей, добавило РИА ФАН, можно распознать по ряду признаков. Они крайне озабочены тем впечатлением, которое производят. А также любят унижать других и говорят о своей вечной занятости, чтобы набить цену. Кроме того, неуверенные люди патологически не способны принимать решения и высказывать твердые убеждения.

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