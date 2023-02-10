Общество 10 февраля 2023, 12:15 Психолог Станислав Самбурский объяснил, как общаться с раздражающими коллегами

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Ситуация, когда на работе есть раздражающие коллеги, не редкость, но ее можно разрешить, если выбрать правильный подход. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, важно определить причину, по которой родилась неприязнь. Иногда дело бывает в собственной неуверенности в себе. Но причина может быть и объективной. В этом случае нужно поговорить, сосредоточившись не на претензиях, а на поисках решения.

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Например, если коллега все время болтает по телефону, то можно вежливо попросить говорить потише или выйти в переговорную. Еще один способ — сохранять спокойствие и игнорировать раздражитель. В течение дня можно применять техники релаксации, чтобы отвлечься. Психолог подчеркнул, что важно установить границы.

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«Это значит четко и уважительно доносить свои потребности и ожидания, уметь говорить „нет“, когда это необходимо, не принимать поведение, которое вы считаете неприемлемым. Построение здоровых границ поможет вам сохранить более позитивную и продуктивную рабочую среду, а также защитить свое психическое здоровье», — сказал Станислав Самбурский.