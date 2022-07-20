Психолог сравнил видеоигры с цифровым наркотиком

Клинический психолог и писатель Михаил Хорс признался, что его настораживает и удручает, когда большинство представителей молодежи проводят время за компьютерными играми. Специалиста процитировало ИА НСН.

По словам Хорса, играя в видеоигры, молодые люди уходят от возможностей улучшать и менять реальный мир. Вместо этого они сосредотачиваются на магических амулетах и мечах, которых на самом деле не существует.

«То, что видеоигра — это наркотик, доказывает большое количество зависимых от них людей. Как понять, что они зависимы? Если их лишить этой игры, они начинают страдать, испытывают аналог наркоманской ломки», — заметил писатель.