Общество 27 февраля 2024, 16:24 Психолог Сперанская сообщила, что «весеннее обострение» не имеет отношения к психиатрической терминологии

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Психолог, учредитель московского амбулаторного центра психиатрии «Осознанность выбора» Александра Сперанская рассказала, что так называемое весеннее обострение является просто художественным термином и не имеет отношения ни к психиатрической, ни к психологической терминологии. Ее слова передал «Вечерний Санкт-Петербург».

Эксперт пояснила, что у людей, склонных к циклотимии (психическое расстройство, характеризующееся перепадами настроения) действительно происходят перемены настроения в связи с внешними факторами, в том числе с сезонными.

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«Потому что удлиняется день, появляется больше разной активности, начиная с того, что люди чаще выходят из дома. Плюс появляется больше разных физических возможностей, больше солнца», — процитировал психолога «Петербургский дневник».

Весной может приходить так называемое обострение только к людям, у которых есть проблемы, требующие медикаментозной коррекции.