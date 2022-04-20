Психолог Соцкова объяснила, в чем заключается польза медитации

Врач-невролог, клинический психолог и гипнотерапевт Татьяна Соцкова заявила, что с помощью ежедневных медитаций человек, испытывающий нервное напряжение, может легко избавиться от этого состояния. Об этом написал «Доктор Питер».

Помимо медитаций, эксперт порекомендовала научиться переключаться с одной эмоции на другую и прибегать к дыхательным практикам и йоге. Кроме того, она отметила важность пеших прогулок и правильного рациона питания.

«Можно долго истощать себя, расходуя резервные фонды организма, но в какой-то момент тело может превратиться в ту самую „дохлую клячу“, которую уже ничего не взбодрит», — процитировало Соцкову РИА ФАН.

Ограничение общения с токсичными людьми также поможет справиться со стрессом и укрепить иммунитет. Еще одним верным способом подавить тревожность будет сокращение времени на социальные сети и на прочтение негативных новостей.

Врач отметила, что люди, которые имеют нервное напряжение, часто сталкиваются с проблемой выпадения волос и с быстрым набором веса.