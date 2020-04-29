Психолог: социальные контакты нужно сократить даже на майских праздниках

«Если мы говорим о выезде на природу, которую отменить нельзя, то я бы очень рекомендовала сделать ее в своей семье, с теми, с кем вы постоянно находитесь на карантине, и поехать туда, где будет безлюдно. Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома, но у всех разные условия и разная ситуация. Может быть такое, что люди, действительно, очень сильно устали, у них есть возможность выехать на своей машине. Было бы лучше, чтобы в таком случае люди не увеличивали бы компании, не объединялись бы семьями», — пояснила Базарова.

По мнению психолога, каждый может временно отказаться от шашлыков, «чтобы потом продолжать наслаждаться жизнью друг с другом».

«Давайте максимально сделаем для того, чтобы все остались живы. У тех, кто не сталкивался со смертями в своем окружении, просматривается некоторая беспечность, на мой взгляд. А есть те люди, которые, к сожалению, похоронили близких», — напомнила специалист.

Она призвала выбрать правильное отношение к сложившейся ситуации.

«Самое главное — начать работать со своими установками, что все скоро точно закончится, и тогда можно будет вдоволь нагуляться. А сейчас надо переждать, и для этого еще раз включиться в историю с самоизоляцией, с совместным просмотром фильмов, с совместными играми, с возможностью онлайн-встреч с друзьями. И обязательно оставаться дома», — заключила Базарова.