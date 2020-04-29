    29 апреля 2020, 17:10

    Психолог: социальные контакты нужно сократить даже на майских праздниках

    Ольга Ситникова

    Кандидат психологических наук Гули Базарова порекомендовала уменьшить число социальных контактов во время майских праздников. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Если мы говорим о выезде на природу, которую отменить нельзя, то я бы очень рекомендовала сделать ее в своей семье, с теми, с кем вы постоянно находитесь на карантине, и поехать туда, где будет безлюдно. Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома, но у всех разные условия и разная ситуация. Может быть такое, что люди, действительно, очень сильно устали, у них есть возможность выехать на своей машине. Было бы лучше, чтобы в таком случае люди не увеличивали бы компании, не объединялись бы семьями», — пояснила Базарова.

    По мнению психолога, каждый может временно отказаться от шашлыков, «чтобы потом продолжать наслаждаться жизнью друг с другом».

    «Давайте максимально сделаем для того, чтобы все остались живы. У тех, кто не сталкивался со смертями в своем окружении, просматривается некоторая беспечность, на мой взгляд. А есть те люди, которые, к сожалению, похоронили близких», — напомнила специалист.

    Она призвала выбрать правильное отношение к сложившейся ситуации.

    «Самое главное — начать работать со своими установками, что все скоро точно закончится, и тогда можно будет вдоволь нагуляться. А сейчас надо переждать, и для этого еще раз включиться в историю с самоизоляцией, с совместным просмотром фильмов, с совместными играми, с возможностью онлайн-встреч с друзьями. И обязательно оставаться дома», — заключила Базарова.