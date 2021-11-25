Психолог Соловьева заявила, что домашнего тирана можно определить по «барскому» поведению

Многие женщины сталкиваются с домашним насилием. Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики СПбГМА им. И. И. Мечникова Светлана Соловьева рассказала, по каким принципам можно определить тирана. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на эфир Медиагруппы «Патриот».

Эксперт подчеркнула, что человек, который склонен к насилию, чаще всего будет демонстрировать свое превосходство, проявляя «барское» поведение в доме. Кроме того, такие мужчины стараются всячески контролировать свою избранницу.

Это может проявляться в постоянных звонках, требованиях оповещать о своем местоположении и психологическом прессинге.