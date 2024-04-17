Общество 17 апреля 2024, 13:05 Психолог Соловьева: живущие за счет алиментов женщины имеют корыстный мотив при выборе мужчины

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Женщины, которые никак не самореализовались и живут за счет алиментов от бывших мужей, могут иметь корыстный мотив при выборе партнера. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если женщине нечем заниматься, негде реализовывать себя, плюс она зависит от него финансово, все свое внимание она будет фокусировать на том, чтобы бесконечно держать мужчину в зоне своего внимания», — подчеркнула она.

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Также Соловьева отметила, что представителю сильного пола никогда не будет комфортно в паре с женщиной, которая не способна самостоятельно себя обеспечить. Показателем ее зрелости станут именно успехи в карьере.