17 апреля 2024, 13:05
Психолог Соловьева: живущие за счет алиментов женщины имеют корыстный мотив при выборе мужчины
Женщины, которые никак не самореализовались и живут за счет алиментов от бывших мужей, могут иметь корыстный мотив при выборе партнера. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Если женщине нечем заниматься, негде реализовывать себя, плюс она зависит от него финансово, все свое внимание она будет фокусировать на том, чтобы бесконечно держать мужчину в зоне своего внимания», — подчеркнула она.
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Также Соловьева отметила, что представителю сильного пола никогда не будет комфортно в паре с женщиной, которая не способна самостоятельно себя обеспечить. Показателем ее зрелости станут именно успехи в карьере.
Психология
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