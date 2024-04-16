Общество 16 апреля 2024, 16:08 Психолог Соловьева заявила, что адекватный мужчина не будет брать полную ответственность за жизнь женщины

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Мужчине с адекватными представлениями об отношениях не хочется брать полную ответственность за жизнь женщины. Как правило, так поступают только «психопаты и абьюзеры». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьева.

Специалист считает, что нормальные партнеры предпочитают работающих женщин. Такому человеку хочется быть поддержкой и опорой, а не бесконечным «обеспечителем» второй половинки.

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«Мужчина имеет желание быть в отношениях с повзрослевшим человеком, способным решать большинство своих вопросов самостоятельно», — сказала она.

По мнению психолога, 100% ответственности в паре означает 100% контроля.