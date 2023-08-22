Общество 22 августа 2023, 15:17 Психолог Соловьева: взрослый человек должен уметь принимать важные решения самостоятельно

Читать 360tv в

Зрелому человеку важно научиться принимать все решения в своей жизни самостоятельно без участия родителей. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в зрелом возрасте люди должны обрести независимость, самостоятельность и способность отвечать за собственную жизнь. При успешной сепарации родители уже никак не смогут повлиять на решения взрослого ребенка.

Реклама

Психолог отметила, что прислушиваться к советам близких можно, но они не должны полностью определять ход событий.