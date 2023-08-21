Общество 21 августа 2023, 14:19 Психолог Соловьева: в 16 недель беременности ребенок уже слышит звуки в утробе матери

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Ребенок в материнской утробе начинает слышать голоса и посторонние звуки в 16 недель беременности. Об этом сообщила кандидат психологических наук Елена Соловьева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, самым главным внутренним звуком для малыша является стук маминого сердца. Остальные внешние звуки доносятся до ребенка в приглушенном и нечетком виде.

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Психолог также отметила, что малыш в утробе способен различать голоса людей, которые находятся рядом с ним.