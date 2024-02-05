Общество 05 февраля 2024, 19:04 Психолог Соловьева связала нежелание праздновать день рождения с родовой травмой

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Многие люди в преддверии своего дня рождения чувствуют тоску и раздражение. Нежелание праздновать связано с родовой травмой, сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, люди помнят на бессознательном уровне, какие муки они испытывали при рождении. К ним относятся боль при раскрытии легких и глаз из-за яркого света, холод и голод. При этом с возрастом нежелание праздновать день рождения только усиливается.

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«Нам с годами все сложнее и сложнее мириться с тем, что день рождения — это грустный праздник», — отметила психолог.