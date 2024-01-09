09 января 2024, 17:56
Психолог Соловьева сообщила, что переизбыток положительных эмоций ведет к выгоранию
Психолог Елена Соловьева в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что уровень окситоцина, дофамина и серотонина не может постоянно быть на высоком уровне. Переизбыток положительных эмоций ведет к выгоранию.
Как объяснила специалист, человеческий организм рано или поздно устанет от этого, поскольку не может бесконечно выбрасывать дофамин.
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«Любая перестимуляция ведет к выгоранию. Если ходить в театр два раза в месяц, человек испытывает от этого эмоциональную подпитку, а если ходить туда каждый день, то его театр начнет раздражать», — добавила Соловьева.
психология
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