Общество 09 января 2024, 17:56 Психолог Соловьева сообщила, что переизбыток положительных эмоций ведет к выгоранию

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Психолог Елена Соловьева в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что уровень окситоцина, дофамина и серотонина не может постоянно быть на высоком уровне. Переизбыток положительных эмоций ведет к выгоранию.

Как объяснила специалист, человеческий организм рано или поздно устанет от этого, поскольку не может бесконечно выбрасывать дофамин.

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«Любая перестимуляция ведет к выгоранию. Если ходить в театр два раза в месяц, человек испытывает от этого эмоциональную подпитку, а если ходить туда каждый день, то его театр начнет раздражать», — добавила Соловьева.