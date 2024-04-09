Общество 09 апреля 2024, 16:31 Психолог Соловьева: самобичевание может вызвать вегетососудистую дистонию

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Излишняя критика себя и самобичевание могут стать причиной появления синдрома раздраженного кишечника и вегетососудистой дистонии. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Врачи пишут и говорят: идите к психологу и с ним разбирайтесь. То есть человек начинает болезнью сам себя наказывать за то, что свернул не направо, а налево», — отметила эксперт.

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По словам Соловьевой, зачастую склонные к аутоагрессии люди не понимают, что с ними происходит. Их ожидания часто имеют бессознательные установки и не поддаются критическому мышлению.