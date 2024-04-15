Общество 15 апреля 2024, 16:47 Психолог Соловьева: руководитель должен знать обо всех конфликтах в коллективе

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Хороший начальник должен знать о возникновении любых конфликтов в коллективе. Только руководитель с его авторитетом способен разрешить разногласия, сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Роль руководителя всегда медиативная. Руководитель — это не просто тот, кто решает, как должна работать организация. Это еще и тот человек, который является неким авторитетом», — сказала она.

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Зачастую только начальство сможет выполнить роль «судьи, авторитета или старейшины». Именно поэтому хороший руководитель должен быть в курсе разногласий в компании, отметила Соловьева.