Общество 06 февраля 2024, 18:37 Психолог Соловьева: рожденные путем кесарева сечения могут испытывать проблемы с целеустремленностью

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Психолог Елена Соловьева рассказала об особенностях характера детей, рожденных путем кесарева сечения. В течение всей жизни они могут испытывать проблемы с целеустремленностью, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Ребенок, который идет естественным способом по родовым путям, он себе дорогу прокладывает сам, а тот ребенок, который „кесаренок“, он рождается с ощущением, что никаких усилий, чтобы что-то изменилось, применять не надо», — пояснила эксперт.

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По ее словам, дальнейший путь такого человека также сопровождается надеждой на помощь со стороны окружающих.