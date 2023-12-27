Общество 27 декабря 2023, 17:08 Психолог Соловьева: разговор с агрессором поможет пресечь буллинг

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Разговор с агрессором, если смотреть ему в глаза, станет действенным методом для пресечения буллинга. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, нужно дать агрессору реакцию, на которую он не рассчитывал. Чем больше жертва боится и делает вид, что ничего не происходит, тем больше агрессор распаляется в желании продолжать ее травить.

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«Подходите и, глядя глаза в глаза, скажите человеку: со мной так не надо. Как правило, это работает в 99% случаев», — отметила психолог.