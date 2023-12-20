20 декабря 2023, 14:45
Психолог Соловьева: равнодушие к Новому году сигнализирует о сильной усталости
Равнодушие к новогодним праздникам и нежелание их отмечать сигнализирует о сильной усталости человека. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, большинство россиян стремятся завершить все дела до начала января, однако некоторым хочется только лежать на диване и ничего не делать.
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«Это говорит о том, что человек просто дико застрессован, он максимально устал», — подчеркнула психолог.
Согласно результатам опросов, около 5% россиян не любят отмечать Новый год, из них 1% ненавидят ажиотаж вокруг праздника.
Новый год
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