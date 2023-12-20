Общество 20 декабря 2023, 14:45 Психолог Соловьева: равнодушие к Новому году сигнализирует о сильной усталости

Читать 360tv в

Равнодушие к новогодним праздникам и нежелание их отмечать сигнализирует о сильной усталости человека. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, большинство россиян стремятся завершить все дела до начала января, однако некоторым хочется только лежать на диване и ничего не делать.

Реклама

«Это говорит о том, что человек просто дико застрессован, он максимально устал», — подчеркнула психолог.

Согласно результатам опросов, около 5% россиян не любят отмечать Новый год, из них 1% ненавидят ажиотаж вокруг праздника.