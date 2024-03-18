Общество 18 марта 2024, 18:35 Психолог Соловьева рассказала, что жадные люди более агрессивны

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Жадность — это теневая сторона личности человека, и она также провоцирует развитие в нем и других плохих качеств. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьева.

Она объяснила, что жадность нередко склоняет человека к воровству. Желание обладания чем-то и отсутствие готовности делиться толкают людей на преступления. Кроме того, жадные люди агрессивнее других. Дело в том, что само это качество рождается из-за перенесенных травм, что накладывает отпечаток на характер человека.

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«Природа жадности глубоко лежит внутри нашей психики. Жадность всегда выходит из какого-либо тяжелого дефицита. Будь то голод, бедность, лишение чего-то. Плюс обязательно должен присутствовать элемент страха. В жадности очень важный компонент — агрессия. Жадные люди очень агрессивны», — объяснила психолог.

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