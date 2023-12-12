Общество 12 декабря 2023, 13:40 Психолог Соловьева рассказала, что люди, задающие нетактичные вопросы, зачастую не уверены в себе

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Психолог Елена Соловьева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что зачастую люди задают нетактичные вопросы из-за неуверенности в себе или зацикленности на своих недостатках.

По словам специалиста, такое поведение называется эгоизмом неуверенности.

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«Это их внутреннее зацикливание, так они взаимодействуют со своим внутренним триггером. А то, что вопросы очень часто нетактичны, то это говорит о том, что когда мы слишком зацикливаемся, то выпадаем из реальности», — сообщила психолог.

Перед тем, как задавать тот или иной вопрос, следует подумать, насколько он будет уместен.