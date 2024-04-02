Общество 02 апреля 2024, 15:02 Психолог Соловьева рассказала, что интуиция расположена в позвоночнике

Читать 360tv в

Интуиция человека расположена в так называемом древнем мозге, который находится в позвоночнике. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

Она объяснила, что выражение «чувствовать пятой точкой» не лишено смысла. Потому что оно как раз говорит о необъяснимом предчувствии и интуиции.

Реклама

«Поговорка „я чувствую пятой точкой“ основана на том, что на самом деле наша интуиция находится не в полушариях и не в префронтальной коре, это очень древний отдел мозга», — отметила психолог.

Авторы: