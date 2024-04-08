Общество 08 апреля 2024, 18:06 Психолог Соловьева посоветовала почаще говорить о своих мечтах

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Чтобы самые заветные мечты превращались в реальность, необходимо почаще говорить о них вслух. Такой совет дала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, люди привыкли держать свои фантазии голове и никому о них не рассказывать. При этом чем чаще человек будет их транслировать, тем быстрее он приблизит исполнение мечты.

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«Потому что так психика устроена, если мы что-то нормализуем, то психика это воспринимает как команду. Мы всегда говорим своим клиентам: будьте осторожны со словами, не называйте себя плохо, потому что слово — это фактически команда к действию», — отметила Соловьева.