31 июля 2023, 18:55
Психолог Соловьева: подростки особенно уязвимы перед влиянием сект
Несовершеннолетние особенно уязвимы перед влиянием различных сект и протестных движений. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, подростки часто попадают в сектантское окружение из-за своего тяжелого восприятия к внешним фрустрациям. Чувства разочарования в жизни быстро втягивают их в разные субкультуры.
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Психолог отметила, что если человек один раз попал в секту, то выйти из нее будет очень сложно.
Дети
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