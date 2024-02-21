Общество 21 февраля 2024, 15:54 Психолог Соловьева объяснила снижение тяги к сексу у мужчин старше 35 лет падением уровня тестостерона

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Психолог Елена Соловьева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила снижение тяги к сексу у мужчин старше 35 лет. По ее словам, это связано с падением в организме уровня тестостерона.

Специалист пояснила, что в связи с этим фактором мужчины реже решаются на измены.

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«Если у мужчины все в порядке, он по возрасту развит, то до 35 лет он все рассматривает сквозь призму сексуальных отношений», — отметила Соловьева.

Многое зависит именно именно от гормонального фона, добавила психолог.