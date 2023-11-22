Общество 22 ноября 2023, 17:16 Психолог Соловьева: непрожитые обиды часто переходят в психосоматические заболевания

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Психолог Елена Соловьева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что часто непрожитые обиды переходят в психосоматические заболевания. У таких людей появляются расстройства ЖКТ, боли в горле, повышается давление.

По словам специалиста, те люди, которые любят долго находиться в обидах, обожают слово месть.

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«То есть человек, который испытывает удовольствие от причинения страданий себе, испытывает удовольствие от причинения страданий другому. Люди, которые любят обижаться и находиться в обидах долго сами, обожают слово месть», — сказала Соловьева.