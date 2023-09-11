Общество 11 сентября 2023, 16:26 Психолог Соловьева назвала усталость и нарушение сна признаками депрессии

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Повышенная утомляемость, усталость и нарушения сна могут сигнализировать о развитии депрессии. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, также симптомами депрессивного состояния являются компульсивные переедания, отсутствие какой-либо радости в жизни и постоянное напряжение в теле. Кроме того, у человека с ментальным расстройством снижается либидо.

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Психолог отметила, что развитию депрессии подвержены люди в постоянной грусти, печали, чувстве вины и сожалении.