11 сентября 2023, 16:26
Психолог Соловьева назвала усталость и нарушение сна признаками депрессии
Повышенная утомляемость, усталость и нарушения сна могут сигнализировать о развитии депрессии. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, также симптомами депрессивного состояния являются компульсивные переедания, отсутствие какой-либо радости в жизни и постоянное напряжение в теле. Кроме того, у человека с ментальным расстройством снижается либидо.
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Психолог отметила, что развитию депрессии подвержены люди в постоянной грусти, печали, чувстве вины и сожалении.
психология
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