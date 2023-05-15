15 мая 2023, 17:13
Психолог Соловьева: ментальные проблемы могут привести к развитию различных болезней
Физическое здоровье человека напрямую связано с ментальным, разного рода психологические проблемы могут привести к развитию ряда заболеваний. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, человек начинает болеть при возникновении стрессовых ситуаций. Чтобы избежать опасных последствий психологических проблем, необходимо работать с психогигиеной и отслеживать свою жизненную энергию.
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Как сообщили «Народные новости», в первую очередь следует обратить внимание на аппетит, вес и качество сна.
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