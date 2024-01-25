Общество 25 января 2024, 12:02 Психолог Соловьева: идеального партнера не существует

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Многие люди в поисках идеального партнера вводят самих себя в заблуждение. От подобных установок и мыслей следует отказаться, сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, никаких идеальных партнеров не существует. Абсолютно у всех людей есть свои плюсы и минусы. Так, партнер должен быть «подходящим», а не «идеальным»; только в этом случае возможен счастливый союз.

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«Если у вас эта мысль сидит где-то глубоко, проработайте ее как-то и попытайтесь договориться с собой, заменить эту формулировку на „поиск подходящего для себя партнера“», — посоветовала Соловьева.