Общество 27 марта 2024, 18:18 Психолог Соломанова: поездка за пределы города поможет снизить стресс

Читать 360tv в

Психолог Надежда Соломанова заявила, что поездка за пределы города — отличный способ привести в порядок нервную систему. Время, проведенное вдали от шумных улиц, помогает снизить стресс, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, среди плюсов — смена обстановки, разнообразие повседневной жизни, знакомства с новыми людьми и культурой.

Реклама

«Путешествия — источник идей и вдохновения. Они необязательно должны быть далекими и длительными», — добавила специалист.

Контакт с природой и взаимодействие с животными способствуют нормализации эмоционального фона, добавила газета «Петербургский дневник».