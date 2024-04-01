Общество 01 апреля 2024, 13:50 Психолог Солдатенкова: реакция на первоапрельские розыгрыши зависит от культурных ценностей и установок общества

Читать 360tv в

Реакция на первоапрельские розыгрыши и шутки зависит сразу от нескольких факторов, в том числе от культурных ценностей, установок общества и эмоционального состояния человека. Об этом RT сказала психолог Марина Солдатенкова.

Возраст, как пояснила эксперт, влияет лишь с той точки зрения того, как человек воспринимает юмор. Взрослые легко отличают юмор от сарказма, а дети не понимают сарказма, но легко видят юмор. Однако от неудачного розыгрыша тяжело отправляются как люди старшего поколения, так и молодежь.

Реклама

«Вот, например, человек боится пауков. И неважно тогда, в каком возрасте будет триггерить этот страх. То есть и ребенку, и взрослому будет очень тяжело от этого избавиться», — пояснила психолог.