Общество 03 августа 2023, 12:28 Психолог Соколова: ребенку важно дать понять, что он любим обоими родителями в случае развода

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При разводе родителей, в первую очередь, страдают дети. В таких ситуациях ребенку важно дать понять, что он любим обоими взрослыми, рассказала психолог Светлана Соколова в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, даже в случае недопониманий бывшие супруги должны обеспечить счастливое и безопасное детство своему ребенку. Неправильное поведение взрослых при разводе может нанести чаду серьезные психологические травмы.

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Также Соколова отметила, что любой развод лучше плохого брака, где в семье нет любви и доверия.