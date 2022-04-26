Психолог Сойер рассказал, как победить стресс за 15 минут

Клинический психолог Бродерик Сойер заявил, что побороть стресс человек может всего за 15 минут. О способе, который восстановит психологическое здоровье и избавит от перенапряжения, рассказало РИА ФАН.

Специалист пояснил, что для борьбы со стрессом человек должен прибегнуть к ментальной гигиене. Выделяя каждое утро по 15 минут на замедление, мысли о предстоящих планах, у человека снижается выработка кортизола.

«Важно пробовать новое, пока вы не найдете то, что расслабляет именно вас», — отметил психолог.

Каждая практика, по его словам, должна заканчиваться выводами. Если вы почувствовали прилив сил и энергии, значит она вам подошла. Следующим утром Сойер рекомендует повторить ее снова.

В свою очередь психотерапевт Михаил Кумов добавил, что человеку, испытывающему стресс, необходимо полностью отказаться от алкоголя. Он пояснил, что негативные последствия от спиртного перевешивают желаемый транквилизирующий эффект.