Общество 03 апреля 2023, 13:53 Психолог Софья Сулим рассказала, как научиться самостоятельным решениям

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Многие люди неспособны самостоятельно принимать решения, но этому можно и нужно учиться. Об этом РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

По ее словам, нужно начать с того, чтобы перестать спрашивать советов у других людей. Главным образом, в тех решениях, которые можно принять самостоятельно. Например, в выборе одежды или места работы и учебы.

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Даже это нередко дается сложно тем, кто привык полагаться на других. Но помочь смогут только регулярные тренировки. Если же без совета никак не справиться, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

«Лучше работать с профессионалами, например, с психологом, чтобы можно было увидеть — из какой точки делается выбор, из какого убеждения, из какой программы. Тогда будет понятно. Человек же может убегать от ситуации, может искать панацею, может как внутренне еще недостаточно зрелая личность пытаться найти того, кто сделает или за него, или подскажет», — рассказала Софья Сулим.

Опираясь на эти советы, будет проще решать проблемы в будущем, а также принимать самостоятельные решения.

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