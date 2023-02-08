08 февраля 2023, 12:26
Психолог Софья Сулим объяснила, может ли прогресс порождать лентяев
Несмотря на развитие прогресса, человек всегда найдет, чем себя занять. Об этом РИАМО рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
По ее словам, прогресс дает возможность больше делегировать и освобождать свободное время. Но это не значит, что люди сразу начинают бездельничать и лениться. Потому что человек изначально запрограммирован на деятельность. И освободившееся время он все равно чем-нибудь займет.
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«Если у человека новые нейронные цепочки не образуются, он не делает что-то новое, он не создает руками, он не творит, а живет автоматизмами, которые внедряются прогрессом, то как вторичное состояние возникает апатия, связанная с тем, что человеку больше не надо напрягаться, что-то придумывать и выдумывать, высвобождая свой творческий потенциал», — рассказала Софья Сулим.
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