Общество 08 февраля 2023, 12:26 Психолог Софья Сулим объяснила, может ли прогресс порождать лентяев

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Несмотря на развитие прогресса, человек всегда найдет, чем себя занять. Об этом РИАМО рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

По ее словам, прогресс дает возможность больше делегировать и освобождать свободное время. Но это не значит, что люди сразу начинают бездельничать и лениться. Потому что человек изначально запрограммирован на деятельность. И освободившееся время он все равно чем-нибудь займет.

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«Если у человека новые нейронные цепочки не образуются, он не делает что-то новое, он не создает руками, он не творит, а живет автоматизмами, которые внедряются прогрессом, то как вторичное состояние возникает апатия, связанная с тем, что человеку больше не надо напрягаться, что-то придумывать и выдумывать, высвобождая свой творческий потенциал», — рассказала Софья Сулим.

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