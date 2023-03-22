Общество 22 марта 2023, 12:12 Психолог Софья Сулим объяснила, как материнство стимулирует творческую сторону женщин

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С рождением ребенка многие женщины чувствуют в себе стремление к изменениям, саморазвитию и творческой реализации, потому что материнство укрепляет их психологически. Об этом РИАМО рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

По ее словам, осознанное материнство дает понять, что женщина может брать на себя большую ответственность и справляться с ней. И касается это не только ребенка, но и других сфер жизни. Поэтому многие молодые мамы начинают учиться или чувствуют потребность в творческой реализации или смене профессии.

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«Материнство — это период большой отдачи, когда женщина отдает себя ребенку. Стремление наполнить себя чем-то проявляется в желании что-то делать, мастерить и так далее, не задумываясь о результате. У мам это очень ярко развито и совершенно нормально», — объяснила Софья Сулим.

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