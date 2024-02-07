07 февраля 2024, 14:11
Психолог Смолярчук связала отказ женщин от домохозяйства с преобладанием «мужских» качеств
Психолог Ирина Смолярчук объяснила, что кроется за стремлением женщин к заработку. Нежелание заниматься бытом может являться следствием обиды и неудавшейся судьбы, заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Кроме того, отказ от домохозяйства в пользу карьеры говорит о преобладании «мужских» качеств, например конкурентности, добавила специалист.
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«Это прекрасная история, сегодня у нас для этого есть все возможности: быт механизирован, чтобы нам готовили еду, есть специальные люди, даже в семье есть всегда желающие», — отметила психолог.
Смолярчук посоветовала найти баланс между домашними делами и карьерой.
Женщины
Психология
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