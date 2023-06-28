Общество 28 июня 2023, 18:44 Психолог Смолянская рассказала, что чаще всего эмоциональному выгоранию подвержены учителя и врачи

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Чаще всего с эмоциональным выгоранием сталкиваются представители профессий, в которых предполагается непосредственная работа с людьми. Об этом «Газете.Ru» сообщила клинический психолог Елена Смолянская.

Последние исследования показали, что от выгорания больше всего страдают учителя начальной школы, сотрудники общественных и государственных служб, а также работники онкоотделений и скорой помощи, написал сайт kp.ru.

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Что касается возраста, то чаще всего это явление наблюдается у молодых людей в силу их неопытности, добавила психолог.