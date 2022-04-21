Психолог Смит рассказал, из-за чего чаще всего заканчиваются отношения

Консультант по психическому здоровью Энтони Смит перечислил особенности поведения, из-за которых чаще всего заканчиваются отношения. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Psychology Today.

Во-первых, это нарциссизм, на эту черту партнера жалуются чаще всего. Во-вторых, это пассивно-агрессивное поведение. Например, нежелание признавать свою вину и попытки постоянно задеть партнера.

Еще одной негативной чертой является перфекционизм. Стремление во всем быть идеальным может напрягать партнера и ограничивать его свободу.

Последнее — это постоянно высмеивание. Некоторые люди могут оценить такое поведение не как проявление чувства юмора, а как создание негативной обстановки.