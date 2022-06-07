Психолог Смирнова рассказала, как школьнику провести летние каникулы с пользой

Летом не стоит забивать голову ребенка учебой, если у него нет «хвостов», полезнее будет провести время с близкими. О том, как с пользой провести летние каникулы, «ФедералПресс» рассказала психолог, преподаватель МГППУ Светлана Смирнова.

«Лето — время для восстановление нервной системы, выход из режима повышенного стресса, в котором пребывают все школьники», — объяснила она.

Многие родители так сильно волнуются, что ребенок забудет учебную программу, что превращают каникулы в еще один учебный год. Так делать не стоит. Если у ребенка есть «хвосты» по учебе, занятия организовать будет полезно, но они должны быть не чаще двух раз в неделю. Лето должно быть перезагрузкой перед новым учебным годом.

Можно отправить ребенка в лагерь, это будет полезно для его социализации. Также благотворно влияет на психику общение с родителями — можно придумать совместный досуг и развлечения. Психолог отметила, что детям младше 10 лет лучше не позволять много пользоваться гаджетами, это может плохо повлиять на психику и развитие ребенка.