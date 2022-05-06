Психолог Смирнова рассказала, чего не стоит говорить ребенку-первокласснику

Школы принимают заявления на обучение первоклассников. Детский психолог Светлана Смирнова рассказала для «ФедералПресс», как мягко подготовить ребенка к первому году в школе.

«Важно давать реалистичные установки: «В школе будет много нового. Что-то будет получаться легко, что-то будет непонятно», — объясняет психолог.

Родители могут запугать ребенка, рассказывая ему, например, что учителя будут ругаться, если не делать домашние задания. Не стоит и поучать ребенка, что он должен учиться на одни пятерки: это заставит его нервничать. Нужно объяснить, что если в школе что-то будет ему непонятно, вы поможете со всем разобраться.