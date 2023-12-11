11 декабря 2023, 15:05
Психолог Смирнова посоветовала заранее договариваться с ребенком о недорогих подарках от Деда Мороза
Психолог Светлана Смирнова рассказала родителям, как поступить, если ребенок просит слишком дорогой подарок от Деда Мороза. Об этом сообщили «Известия».
Специалист посоветовала заранее договариваться с детьми о символических презентах от главного зимнего волшебника. Это могут быть конфеты или игрушки. В такой ситуации у ребенка не будет завышенных ожиданий, объяснила Смирнова.
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Еще один вариант — ответное письмо от сказочного героя. На бумаге необходимо изложить аргументы, почему в этом году подарки будут именно такими, добавила психолог.
Новый год
психология
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