Общество 11 декабря 2023, 15:05 Психолог Смирнова посоветовала заранее договариваться с ребенком о недорогих подарках от Деда Мороза

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Психолог Светлана Смирнова рассказала родителям, как поступить, если ребенок просит слишком дорогой подарок от Деда Мороза. Об этом сообщили «Известия».

Специалист посоветовала заранее договариваться с детьми о символических презентах от главного зимнего волшебника. Это могут быть конфеты или игрушки. В такой ситуации у ребенка не будет завышенных ожиданий, объяснила Смирнова.

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Еще один вариант — ответное письмо от сказочного героя. На бумаге необходимо изложить аргументы, почему в этом году подарки будут именно такими, добавила психолог.