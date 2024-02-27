Общество 27 февраля 2024, 18:37 Психолог Сметанникова: прикосновения девушек к своим волосам говорят о флирте

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Язык тела при общении с потенциальным партнером может много о чем говорить.Так, прикосновения девушек к своим волосам указывают на флирт с мужчиной, сообщила сексолог и психолог Анна Сметанникова в беседе с Life.

По словам эксперта, красивые волосы всегда считались признаком хорошего женского здоровья. Девушки инстинктивно прикасаются к волосам, когда стремятся кому-то понравиться.

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«Ради мужчины, который ей безразличен, девушка прихорашиваться не станет», — отметила психолог.