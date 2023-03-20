Общество 20 марта 2023, 16:26 Психолог Слободчиков рассказал, как успокоить ребенка перед ЕГЭ

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Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в России 20 марта. О том, как успокоить ребенка перед сдачей главного экзамена, рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, родителям очень важно донести ребенку, что в случае неудачной сдачи экзамена всегда есть возможность пересдачи.

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Также необходимо дать понять детям, что низкие баллы по ЕГЭ не будут говорить об их глупости и несостоятельности, добавил психолог.

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