Общество 16 февраля 2024, 11:49 Психолог Славнова рассказала, что добрые дела снижают уровень стресса

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Помощь другим и спонтанные добрые дела позволяют человеку чувствовать себя полезным и нужным и снижают уровень стресса. Об этом РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Славнова.

Она напомнила, что помощь другому человеку помогает переключиться от собственных проблем и почувствовать себя более благополучным, снизив тем самым уровень тревоги. Кроме того, внезапное проявление доброты запускает цепную реакцию.

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«Совершая приятные поступки, вы запускаете цепную реакцию доброты вокруг вас. Согласитесь, когда люди получают поддержку, они часто испытывают желание ответить тем же и проявить заботу. Таким образом, шаг за шагом мы можем создавать дружественное и поддерживающее общество», — объяснила психолог.

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