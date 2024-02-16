Общество 16 февраля 2024, 10:56 Психолог Славнова посоветовала проявлять доброту, не ожидая ничего взамен

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Многие люди, делая спонтанно добрые дела, ждут благодарной реакции окружающих. В таких ситуациях не стоит ожидать чего-либо взамен, сообщила психолог Елена Славнова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, реакция окружающих людей на добрые поступки может быть совершенно разной. Некоторые могут заподозрить корыстные мотивы, другие воспримут проявление доброты как слабость или наивность. Психолог посоветовала относиться к хорошим делам как к свободному выбору, а не долгу.

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«Важно помнить, что даже небольшие добрые поступки могут оказать значительное влияние на других людей», — отметила Славнова.