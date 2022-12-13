Общество 13 декабря 2022, 14:41 Психолог Скуратовский рассказал, как вычислить абьюзера на первом свидании Психолог Скуратовский: абьюзера можно узнать по его поведению и словам

Читать 360tv в

Психолог Сергей Скуратовский в разговоре с изданием pravda-nn.ru рассказал, что вычислить абьюзера на перовом свидании можно по его поведению и словам.

Специалист порекомендовал обратить внимание при встрече с человеком на то, насколько у него имеется представление о личных границах.

Реклама

«Если вы идете вместе в ресторан, и при этом он окружает вас заботой, о которой вы не просили, но грубит неловкому официанту и расплачивается за вас, скорее всего, вашему потенциальному партнеру свойственно стабильное нарушение границ», — сообщил психолог.

Реклама

Скуратовский также посоветовал понаблюдать за тем, как ваш спутник или спутница рассказывает о своих родителях. По его словам, токсичный опыт в прошлом может передаться и вашим отношениям.