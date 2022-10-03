Психолог Скрипкина рассказала, с какого возраста можно давать детям карманные деньги | 360°

Все новости

Подмосковье

03 октября 2022, 14:29

Жители Подмосковья смогут передать гуманитарную помощь мобилизованным в 122 волонтерских пунктах

Спецоперация

03 октября 2022, 14:28

Войска РФ заняли оборонительный рубеж и наносят поражение противнику в районе Золотой Балки и Александровки

Реклама

Власть

03 октября 2022, 14:23

Мишустин анонсировал большую работу по восстановлению новых субъектов России

Мир

03 октября 2022, 14:20

Запад все чаще отказывает Украине. Никто не хочет дружить с разжигателем третьей мировой

Подмосковье

03 октября 2022, 14:20

Врачи из Ногинска спасли пациентку с 40-сантиметровой опухолью

Эксклюзив

03 октября 2022, 14:18

Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье

Спецоперация

03 октября 2022, 14:15

Кремль ответил на критику военных Кадыровым

Подмосковье

03 октября 2022, 14:12

Минэкологии опровергло информацию о росте поголовья медведей в Подмосковье

Мир

03 октября 2022, 14:09

Литва решила выслать временного поверенного в делах России

Общество

03 октября 2022, 13:08

Психолог Скрипкина рассказала, с какого возраста можно давать детям карманные деньги

Психолог Скрипкина: деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет

Читать 360tv в

Доктор психологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Скрипкина в разговоре с изданием Life рассказала, с какого возраста можно давать детям личные финансы.

По ее словам, подходящий возраст для карманных денег — шесть-семь лет.

Реклама

«Международный опыт показывает, что деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет. Российские эксперты придерживаются такого же мнения. Начинать надо с маленькой суммы, примерно 100 рублей в неделю или две, если ребенок еще не ходит в школу», — сообщила эксперт.

Реклама

Скрипкина добавила, что с детьми нужно разговаривать о финансах и объяснять, что их надо зарабатывать. Также можно включать детей в вопросы семейного бюджета, чтобы они понимали, сколько денег тратится и на какие нужды.

Дети

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама