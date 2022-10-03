Психолог Скрипкина рассказала, с какого возраста можно давать детям карманные деньги | 360°

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Подмосковье
03 октября 2022, 14:29
Жители Подмосковья смогут передать гуманитарную помощь мобилизованным в 122 волонтерских пунктах
Спецоперация
03 октября 2022, 14:28
Войска РФ заняли оборонительный рубеж и наносят поражение противнику в районе Золотой Балки и Александровки
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Власть
03 октября 2022, 14:23
Мишустин анонсировал большую работу по восстановлению новых субъектов России
Мир
03 октября 2022, 14:20
Запад все чаще отказывает Украине. Никто не хочет дружить с разжигателем третьей мировой
Подмосковье
03 октября 2022, 14:20
Врачи из Ногинска спасли пациентку с 40-сантиметровой опухолью
Эксклюзив
03 октября 2022, 14:18
Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье
Спецоперация
03 октября 2022, 14:15
Кремль ответил на критику военных Кадыровым
Подмосковье
03 октября 2022, 14:12
Минэкологии опровергло информацию о росте поголовья медведей в Подмосковье
Мир
03 октября 2022, 14:09
Литва решила выслать временного поверенного в делах России