Психолог Скрипкина рассказала, с какого возраста можно давать детям карманные деньги | 360°

Общество 03 октября 2022, 13:08 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Скрипкина рассказала, с какого возраста можно давать детям карманные деньги Психолог Скрипкина: деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет

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Доктор психологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Скрипкина в разговоре с изданием Life рассказала, с какого возраста можно давать детям личные финансы.

По ее словам, подходящий возраст для карманных денег — шесть-семь лет.

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«Международный опыт показывает, что деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет. Российские эксперты придерживаются такого же мнения. Начинать надо с маленькой суммы, примерно 100 рублей в неделю или две, если ребенок еще не ходит в школу», — сообщила эксперт.

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Скрипкина добавила, что с детьми нужно разговаривать о финансах и объяснять, что их надо зарабатывать. Также можно включать детей в вопросы семейного бюджета, чтобы они понимали, сколько денег тратится и на какие нужды.

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